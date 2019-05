Gennaro Gattuso confirma que deixará o Milan

MILÃO E SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – O casamento entre Gennaro Gattuso e Milan está próximo de chegar ao fim. Mesmo que a saída do treinador de 41 anos não tenha sido anunciada oficialmente pelo clube rossonero, o ex-meio-campista confirmou nesta terça-feira (28) ao jornal “La Reppublica” que não irá permanecer em Milão.

O divórcio foi decidido em uma reunião com o CEO do Milan, Ivan Gazidis. O anúncio oficial da saída de Gattuso deverá acontecer ainda hoje (28). O clube rossonero também poderá confirmar a renúncia do dirigente brasileiro Leonardo.

“Decidir sair do banco do Milan não é fácil, mas é uma decisão que tive de tomar. Não houve um momento preciso em que cheguei a esta decisão: foi a soma desses 18 meses como treinador de uma equipe que, para mim, nunca será como as outras. São meses que vivi com muita paixão, meses inesquecíveis. É uma escolha dolorosa”, disse Gattuso ao “La Reppublica”.

Segundo uma fonte do Milan, a atmosfera dentro do clube italiano está “harmoniosa”. Além disso, Gazidis e Gattuso tinham objetivos diferentes, já que o dirigente gostaria de apostar em jovens jogadores, enquanto o treinador preferia trazer ao elenco atletas experientes.

Gattuso ainda tinha mais dois anos de contrato para cumprir no clube rossonero, no entanto, o treinador escolheu desistir. Além disso, o ex-jogador também optou em não receber o restante do salário que ganharia neste tempo.

Os possíveis candidatos para substituir Gattuso já estão sendo ventilados na mídia italiana. Entre eles estão Leonardo Jardim, Marco Giampaolo, Simone Inzaghi, Eusebio Di Francesco, Gian Piero Gasperini e até Massimiliano Allegri.

Ainda de acordo com a imprensa italiana, Gattuso, por sua vez, despertou o interesse da Sampdoria, Monaco e Newcastle.

Gattuso chegou ao Milan em 2017, após um trabalho de altos e baixos no Pisa. O ex-jogador assumiu o clube rossonero após a saída de Vincenzo Montella, somando 83 jogos, com 40 vitórias, 23 empates e 20 derrotas. Nesta temporada, o Milan terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, com 68 pontos, conquistando uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa.(ANSA)