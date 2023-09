Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2023 - 15:20 Compartilhe

Gennaro Gattuso assume comando do pressionado Olympique de Marselha: ‘Feliz e orgulhoso’

Gennaro Gattuso aceitou o desafio de reerguer o conturbado Olympique de Marselha e assinou contrato até o fim da temporada com a equipe francesa. Ele chega para a vaga do espanhol Marcelino García, que ficou no cargo por somente três meses e acabou saindo por “imposição” da torcida.

Marcelino havia deixado o clube há uma semana, sob muita ameaça dos torcedores, que também cobraram a saída do presidente Pablo Longoria e de outros dirigentes em reunião quente na sede do clube. Jacques Abardonado dirigiu a equipe interinamente na goleada sofrida diante do Paris Saint-Germain, por 4 a 0, no fim de semana.

“Estou muito feliz e orgulhoso por ingressar no Olympique de Marselha. Um clube e um estádio, o Orange Vélodrome, onde tive a oportunidade de evoluir como jogador, famoso em toda a Europa pela paixão e fervor que dele emana. Mal posso esperar para começar a trabalhar com meu novo grupo e enfrentar os próximos desafios que temos pela frente”, afirmou o novo comandante.

Gattuso assinou o contrato ao lado do presidente Pablo Longoria, que reprovou as cobranças da torcida e não queria abrir mão de Marcelino. Chegou a declarar que a situação imposta pelos torcedores foi “deprimente.”

O novo comandante deixou o Valencia no começo do ano após somente 22 jogos. Depois de brigar por vagas nas competições europeias, a equipe caiu muito de produção e chegou a ficar ameaçada do rebaixamento. Na França, ele assume um time no oitavo lugar, sob a obrigação de levá-lo à Liga dos Campeões – tem de terminar ente os quatro melhores.

O clube francês não poupou elogios ao italiano, confiante em resgatar a trilha das vitórias. “Campeão mundial pela Itália (2006) e bicampeão europeu pelo AC Milan (2003 e 2007) antes de iniciar a carreira como técnico em 2013, Gennaro Gattuso é um personagem icônico no cenário do futebol europeu”, disse o clube.

“Tendo trabalhado com os maiores estrategistas italianos, incluindo Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Massimiliano Allegri, ele se prepara para descobrir o hexacampeonato na França depois de ter atuado como jogador e depois como técnico nos campeonatos italiano, escocês, suíço e grego e espanhol”, completou o Olympique de Marselha, confiante não apenas na vaga à Liga do Campeões, mas no título nacional.

