Genial/Quaest: 38% dos brasileiros acreditam que economia nacional piorou

A nova pesquisa da Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira, 8, aponta que para 38% dos brasileiros a economia piorou nos últimos 12 meses, contra 27% que enxergam melhora na área.

De acordo com a pesquisa, 23% dos entrevistados consideram a economia como o principal problema do Brasil. Porém em agosto de 2023 o percentual era maior, 31%, e caiu para 25% em dezembro do mesmo ano.

Além disso, 67% dos brasileiros consideram que o poder de compras diminuiu nos últimos 12 meses, contra 12% que viram melhora e 12% que acham que não houve mudança. No último levantamento, em fevereiro de 2024, os percentuais eram 65%, 20% e 13%, respectivamente.

Por outro lado, 48% acredita que a economia pode melhorar até o final deste ano, enquanto 30% acha que irá piorar e 19% que ficará do mesmo jeito.