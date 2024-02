General ucraniano anuncia combates em Avdiivka contra tropas russas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/02/2024 - 6:07 Para compartilhar:

Tropas ucranianas e russas travam “batalhas violentas” dentro de Avdiivka, uma cidade cercada pelas forças de Moscou no leste do país, anunciou o general ucraniano Oleksandr Tarnavski nas redes sociais.

O governo dos Estados Unidos afirmou na quinta-feira que a cidade corre “perigo” de cair nas mãos da Rússia e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que as tropas farão de tudo para salvar vidas na localidade.

“Batalhas violentas acontecem dentro da cidade”, anunciou o general que comanda as forças ucranianas no leste do país. “Nossas tropas utilizam todas as forças e recursos disponíveis para conter o inimigo”, acrescentou.

A Rússia tenta assumir o controle da cidade há vários meses, o que representaria uma importante vitória simbólica para Moscou, que iniciou a invasão da Ucrânia no final de fevereiro de 2022.

Tarnavski destacou que suas tropas estão preparando “novas posições” na cidade e “continuam preparando fortificações levando em consideração todos os cenários possíveis”.

Também afirmou que o mais importante é proteger as tropas: “Valorizamos cada pedaço de terra ucraniana, mas o mais valioso e a nossa prioridade é preservar a vida de um soldado ucraniano”.

O general disse que a situação em Avdiivka é “difícil mas controlada” e os comandantes receberam a missão de “estabilizar a situação”.

