General russo ligado a mercenários teria sido detido, diz jornal

MOSCOU, 29 JUN (ANSA) – O general russo Sergei Surovikin, vice-comandante das operações militares de Moscou na Ucrânia, teria sido detido nesta quarta-feira (28) por saber dos planos do motim deflagrado pelo líder do Grupo paramilitar Wagner.

A informação foi revelada pelo jornal “Moscow Times”, citando duas fontes próximas ao Ministério da Defesa da Rússia.

“A situação com ele não estava boa”, disse uma das fontes, acrescentando que não faz comentários sobre a localização atual do general russo.

“Aparentemente, [Surovikin] escolheu o lado de [Yevgueni] Prigozhin durante a rebelião, e eles o pegaram”, afirmou a segunda fonte citada pelo jornal.

Surovikin não foi visto desde o motim dos mercenários de Wagner no último sábado. De acordo com o New York Times, citando assessores do governo dos EUA que receberam informações dos serviços secretos, o general estava a par dos “planos de rebelião” da milícia. No entanto, ainda não está claro se ele está, de fato, envolvido.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, deixou Moscou para uma viagem ao Daguestão, informou a agência Tass, ressaltando que o líder vai ver, entre outros, o chefe da República, Serghei Melikov, e outras autoridades locais, com quem vai discutir em particular o desenvolvimento do “setor de turismo”. (ANSA).

