General russo de alto escalão é preso por suspeita de corrupção

14/05/2024 - ANSA

ROMA, 14 MAI (ANSA) – O chefe da Direção Geral de Pessoal do Ministério da Defesa da Rússia, tenente-general Yuri Kuznetsov, foi detido nesta terça-feira (14) “sob suspeita de receber subornos”, informou a agência Interfax.

Segundo a imprensa local, uma busca foi realizada tanto no local de trabalho de Kuznetsov quanto em sua casa.

De 2010 a 2023, o militar chefiou a 8ª Direção do Estado-Maior General das Forças Armadas, que trata do Serviço de Proteção de Segredos de Estado do Ministério da Defesa.

A comissão de investigação russa informou que confiscou mais de 100 milhões de rublos de Kuznetsov, de acordo com a Interfax A prisão acontece depois que o vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi detido nos últimos meses sob acusações de corrupção e após o ministro Serghei Shoiugu ter sido substituído pelo economista Andrei Belousov. (ANSA).