General Motors vai reabrir programa de demissões em São José dos Campos

Assim como já fez na fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista, a General Motors (GM) vai reabrir na semana que vem o programa de demissões voluntárias em seu parque industrial em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Trabalhadores de todos os setores da fábrica poderão aderir entre 16 e 26 de outubro ao PDV, que, a depender do tempo de casa do funcionário, oferece um carro do modelo Onix Joy Black entre os incentivos ao desligamento.

A decisão de reabrir o programa foi comunicada ontem em reunião com o sindicato dos metalúrgicos da região.

Em nota, a montadora confirma a informação do sindicato de que um PDV deve ser aberto em breve em São José, com os mesmos termos de adesão, já aprovados em assembleia, do programa de demissões voluntárias fechado no dia 10 de setembro.

A justificativa apresentada pela montadora, conforme o sindicato, é a “readequação da produção”. A GM não informou a meta esperada de adesões.

Em São José, são produzidos o utilitário esportivo TrailBlazer e a picape S10, cuja linha, conforme informações do sindicato, voltará a funcionar em dois turnos, permitindo o retorno neste mês de cerca de 300 trabalhadores que estavam com os contratos de trabalho suspensos em regime de layoff.

Veja também