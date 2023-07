General Motors tem lucro e receita acima do esperado e eleva projeção; ação sobe no pré-mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 8:05 Compartilhe

A General Motors (GM) registrou lucro líquido de US$ 2,57 bilhões no segundo trimestre de 2023, com lucro ajustado por ação de US$ 1,91. O resultado superou a previsão de US$ 1,86 por ação dos analistas consultados pela FactSet. Em igual período no ano passado, o lucro líquido havia sido de US$ 1,69 bilhão, ou US$ 1,14 por ação.

A receita da montadora americana foi de US$ 44,74 bilhões no trimestre encerrado em junho, maior que a de US$ 35,75 bilhões em igual período do ano anterior e acima da previsão da FactSet de US$ 42,13 bilhões.

Em seu balanço, a empresa aumentou a expectativa de lucro líquido para 2023 pelo segundo trimestre consecutivo. Agora, a perspectiva é de US$ 10,7 bilhões, ante US$ 9,3 bilhões no trimestre anterior.

Às 7h49 (de Brasília) desta terça-feira, 25, a ação avançava 0,48% no pré-mercado de Nova York.

