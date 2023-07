General Motors e Toyota apontam crescimento nas vendas de carros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 14:28 Compartilhe

A General Motors e a Toyota informaram nesta quarta-feira, 5, crescimento nas vendas de carros nos Estados Unidos, apontando resiliência do setor automotivo em meio a sinais de desaceleração econômica.

Em nota, a General Motors comunicou que realizou entregas de 692 mil veículos nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2023, crescimento de 19% na comparação anual. Na primeira metade do ano, a empresa acumulou vendas de 1.295 milhão de veículos nos Estados Unidos, alta de 18% na taxa anual. O desempenho recebeu apoio da grande demanda pelo Chevrolet Suburban, que aumentou suas vendas em 87% neste ano até o momento, o melhor porcentual já registrado pelo modelo desde 2007, destaca a GM.

Já a Toyota vendeu 195,448 veículos na sua divisão americana em junho, alta de 14,9% na taxa anual. Na primeira metade do ano, contudo, a empresa vendeu 1.038 milhão de veículos, queda de 0,7% em comparação ao volume de vendas do ano anterior.

Analistas entrevistados pelo Wall Street Journal avaliam que o desempenho acima do esperado das montadoras no segundo trimestre deste ano indica resiliência do setor, apesar dos sinais de desaceleração econômica e projeções de recessão nos Estados Unidos. Segundo eles, a busca por automóveis teria sido impulsionada após a redução nos gargalos de oferta, que permitiu atender a demanda reprimida nos últimos anos com os problemas de produção e preços elevados dos veículos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

