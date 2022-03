General Motors cria nova divisão para estimular crescimento comercial

Por Aishwarya Nair

BENGALURU, Índia (Reuters) – A General Motors disse nesta segunda-feira que Steve Hill, diretor da marca Chevrolet, a mais vendida da montadora, liderará uma nova unidade voltada a crescimento de estratégias comerciais e que inclui operações de vendas de veículos de frota e varejo.

A nova divisão vai supervisionar esforços de “cross-brand” que envolvem diferentes marcas da montadora, disse a empresa.

Hill supervisionará as equipes de frota da GM e operações de vendas nos Estados Unidos, além de equipes de inovação envolvendo varejo de veículos elétricos, disse a empresa.

No mês passado, a montadora anunciou a aceleração dos lançamentos de novos veículos elétricos e citou que os investimentos em tecnologia terão prioridade sobre crescimento do lucro no próximo ano.

(Por Aishwarya Nair)

Saiba mais