General Motors anuncia investimento de R$ 7 bilhões no Brasil até 2028

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 15:22 Para compartilhar:

A General Motors anunciou nesta quarta-feira, 24, um novo ciclo de investimento para suas operações no Brasil. O valor corresponde a R$ 7 bilhões, que serão aplicados no período de 2024 a 2028, tendo foco na mobilidade sustentável.

Os investimentos abrangem a renovação completa do portfólio de veículos, desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao mercado local. Serão seis novos modelos de veículos a serem lançados nos próximos anos. Haverá também investimento na estruturação das fábricas.

O presidente da GM International, Shilpan Amin, havia se reunido mais cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

O encontro contou com a participação do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Apesar dos atuais desafios, continuamos a fazer investimentos estratégicos”, disse Amin em coletiva de imprensa.

Em outubro do ano passado a empresa chegou a demitir 1,2 mil trabalhadores das fábricas de automóveis em São Caetano do Sul e São José dos Campos, além da unidade de Mogi das Cruzes, que produz componentes, suspendendo operações. Em novembro, contudo, a empresa voltou a produzir, cancelando as demissões.

Além do presidente da GM Internacional, participaram do encontro com o governo e da coletiva de imprensa o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, o vice-presidente de Políticas Públicas Globais da GM, Daniel Frakes, além do vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG da GM para América do Sul, Fabio Rua.

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, disse que as medidas que serão implementadas chegam junto com o aniversário de 99 anos da empresa no Brasil, marca que será alcançada na sexta-feira, 26. “O presente é para o desenvolvimento do Brasil. A GM começa nesta quarta-feira as comemorações dos primeiros 99 anos”, afirmou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias