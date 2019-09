General Mills registra lucro líquido de US$ 520,6 mi no 1º tri fiscal

São Paulo, 18 – A General Mills reportou nesta quarta-feira, 18, lucro líquido de US$ 520,6 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2020, ou US$ 0,85 por ação, que se encerrou em 25 de agosto. O resultado representa aumento de 32,7% ante o total de US$ 392,3 milhões, ou US$ 0,65 por ação, reportado em igual período de 2019. O lucro líquido ajustado foi de US$ 0,79 por ação, ante US$ 0,71 de um ano antes. Já a receita líquida recuou 2,2% na comparação anual, totalizando US$ 4,00 bilhões no período.

Analistas consultados pela FactSet estimavam lucro líquido ajustado de US$ 0,77 por ação e receita líquida de US$ 4,08 bilhões. Após a divulgação dos resultados financeiros, os papéis da companhia recuaram 4% no pré-mercado da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

As vendas líquidas em lojas na América do Norte – sua maior fonte de receita – somaram US$ 2,38 bilhões, estável em relação ao mesmo período do ano passado, mas acima do esperado por analistas de US$ 2,37 bilhões. Na Europa, Austrália, Ásia e América Latina, as vendas recuaram mais do que o previsto.

As vendas de lojas de conveniência e de serviços alimentícios recuaram 4% para US$ 445 milhões, abaixo da expectativa de US$ 471,9 milhões. A companhia relatou maior receita de vendas no segmento de alimentos para animais, com alta de 7%, para US$ 368 milhões, superando a estimativa de US$ 364,3 milhões.

Para o ano fiscal de 2020, a companhia reafirmou a perspectiva de crescimento de 1% a 2% na receita orgânica.