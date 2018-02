General Mills compra fabricante de ração para pets Blue Buffalo por US$ 8 bi

Nova York, 23 – A norte-americana General Mills, fabricante do cereal matinal Cheerios e dos iogurtes Yoplait, anunciou nesta sexta-feira, 23, a aquisição da empresa de ração para pets Blue Buffalo, por US$ 40 por ação, ou cerca de US$ 8 bilhões. O valor representa um prêmio de 17,2% sobre o preço de fechamento da ação da Blue Buffalo na quinta-feira, de US$ 34,12. A transação deve ser concluída no fim do ano fiscal 2018 da General Mills.

A Blue Buffalo produz ração e petiscos naturais para cães e gatos sob a marca Blue, e teve receita líquida de US$ 1,3 bilhão em seu último ano fiscal.

“O mercado norte-americano de ração para pets, de US$ 30 bilhões, está gerando crescimento consistente de 3% a 4% e é altamente atrativo para varejistas”, disse a General Mills em comunicado. “O segmento natural representa aproximadamente 10% do mercado de ração para pets em volume e cerca de 20% em receita.”

A General Mills pretende usar sua extensa cadeia de suprimentos e recursos de marketing para ampliar o alcance da Blue Buffalo, disse a companhia de alimentos, acrescentando que vai estabelecer um segmento de negócios para pets.

Após o anúncio, a S&P Global rebaixou o rating da General Mills de ‘BBB+’ para ‘BBB’. A perspectiva é estável. Segundo a agência de classificação de risco, a companhia deve usar uma combinação de dívida nova, dinheiro e ações para financiar a aquisição, aumentando substancialmente sua alavancagem de 3,2x para 4,5x. Fonte: Dow Jones Newswires.