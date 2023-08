General italiano será investigado por livro em que ataca LGBTs

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 17 AGO (ANSA) – O Exército da Itália precisou se manifestar publicamente após a divulgação do conteúdo de um livro, escrito por um militar, que ataca os homossexuais, o feminismo, o ambientalismo e os imigrantes irregulares.

O livro “Il mondo al contrario” (“O mundo ao contrário”, em tradução livre) foi escrito e publicado por conta própria pelo general de divisão Roberto Vannacci, de 55 anos, que já foi comandante da esquadra paraquedista “Folgore” do Exército italiano e atualmente dirige o Instituto Geográfico Militar.

No texto, se referindo a casais gays, escreveu trechos como “Vocês não são normais, superem” e “A normalidade é a heterossexualidade. Se parece tudo normal para vocês, é culpa das tramas do lobby gay internacional”.

A obra tem ainda fragmentos controversos a respeito da questão da legítima defesa, como “Se um ladrão entrar em casa, por que eu não deveria ter autorização para atirar nele, perfurá-lo com qualquer objeto que tiver em mãos?” e “Se eu plantar o lápis que está no meu bolso na jugular do bandido que me agride, matando-o, por que deveria correr o risco de ser condenado?”.

Em nota, o Exército declarou: “As Forças Armadas se distanciam das considerações inteiramente pessoais expressas pelo oficial e não tinham conhecimento dos conteúdos, que jamais foram submetidos a autorização e avaliação pela cúpula militar.

O Exército reserva-se o direito de adotar quaisquer medidas necessárias à preservação de sua imagem”.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, também se manifestou através do Twitter: “Não usem as reclamações pessoais de um general para polemizar a Defesa e as Forças Armadas. O general Vannacci expressou opiniões que ferem a credibilidade do Exército, da Defesa e da Constituição. Por isso, a Defesa iniciará a avaliação disciplinar cabível”.

O conteúdo veio a público através de uma reportagem do jornal La Repubblica.

Em nota, o general lamentou a situação: “As críticas não me perturbam nem um pouco e não discuto com o ministro, me atenho às suas determinações. O que eu lamento é a instrumentalização: frases foram retiradas de contexto e sobre elas foram construídas histórias que não existem no livro. Estou amargurado pela descontextualização e pela perseguição a opiniões”.

Especificamente sobre as referências a homossexuais, disse: “As frases vieram de alguém que fugiu a vida inteira à normalidade. Por isso digo que estou ao lado dos homossexuais na característica de ser fora do normal. Reivindico a anormalidade, fiz coisas que pessoas normais não fazem. No livro explico que a anormalidade não é melhor ou pior, não é boa ou ruim”. (ANSA).

