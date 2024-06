General italiano ‘antigay’ diz que ‘Putin não é pior que Stalin’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 JUN (ANSA) – O general italiano Roberto Vannacci, candidato pelo partido ultranacionalista Liga, do vice-premiê Matteo Salvini, nas eleições europeias, defendeu nesta terça-feira (4) um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, já que o presidente russo, Vladimir Putin, “não é pior” do que o ditador soviético Josef Stalin.

“É hora de chegar à mesa de negociações, criando as condições para uma nova Yalta, porque não acredito que Putin seja pior que Stalin: se tivermos lidado com ele talvez possamos fazê-lo com outros”, declarou ele à imprensa em Roma, fazendo referência à conferência de paz dos líderes mundiais no final da Segunda Guerra Mundial.

Para Vannacci, chamado frequentemente de “antigay” por suas declarações homofóbicas, este é um momento difícil para a segurança na Europa, com “duas guerras às suas portas”.

Falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele insistiu que a “única palavra possível é paz”. Na sequência, destacou que usar armas ocidentais entregues a Kiev para atacar territórios russos significa “aumentar enormemente o risco de uma espiral de conflito”.

“Penso que é algo que deveríamos evitar ao máximo”, afirmou ele, criticando o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, porque “parecem falar em nome de todos”, superando a “soberania” de cada Estado.

As próximas eleições para o Parlamento da União Europeia serão realizadas entre 6 e 9 de junho. (ANSA).