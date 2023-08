General Gonçalves Dias depõe na CPMI dos atos golpistas; acompanhe ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 11:06 Compartilhe

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias depõe na manhã desta quinta-feira (31) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-ministro Gonçalves Dias pediu demissão do GSI depois que imagens dele dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão foram divulgadas. A divulgação das imagens motivou o governo a apoiar a criação da CPMI para, segundo o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, “colocar uma pá de cal” na tentativa da oposição de transferir a responsabilidade dos atos golpistas para o governo federal. Acompanhe o depoimento ao vivo.

