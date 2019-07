General Electric registra prejuízo, mas lucro por ação supera expectativa

A General Electric (GE) registrou prejuízo líquido de US$ 61 milhões no segundo trimestre de 2019, equivalente a prejuízo de US$ 0,01 por ação, depois de ter registrado lucro líquido de US$ 615 milhões em igual período do ano passado, ou US$ 0,07 por ação.

O lucro por ação ajustado caiu de US$ 0,18 no segundo trimestre de 2018 para US$ 0,17 agora, uma queda de 6%, mas ainda assim superou a previsão de US$ 0,12 de analistas ouvidos pela FactSet.

A receita total, por sua vez, caiu 1% na mesma base comparativa, para US$ 28,83 bilhões, ainda acima das expectativas de US$ 28,68 bilhões.

Para 2019, a empresa elevou sua faixa de orientação para o lucro por ação ajustado de US$ 0,50 a US$ 0,60 para US$ 0,55 a US$ 0,65. Sua perspectiva de fluxo de caixa livre foi ajustada de US$ 2 bilhões negativos para US$ 1 bilhão negativo a US$ 1 bilhão positivo.

Às 7h55 (de Brasília), a ação da GE revertia a queda de mais cedo e subia 4,56% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.