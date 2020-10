General Electric reduz perdas no 3º trimestre de 2020

A General Electric informou nesta quarta-feira que teve prejuízo líquido de US$ 1,19 bilhão no terceiro trimestre de 2020, o equivalente a US$ 0,14 por ação. As perdas divulgadas nesta quarta-feira foram menores em comparação com os resultados de igual período do ano passado, quando a empresa registrou prejuízo de US$ 9,47 bilhões, ou US$ 1,08 por ação.

A receita da General Electric teve queda anual de 17%, neste trimestre, a US$ 19,42 bilhões, mas ainda assim superou o consenso de analistas da FactSet, de US$ 18,73 bilhões. O fluxo de caixa industrial dos acionistas foi de US$ 514 milhões e também superou o consenso dos analistas, que projetavam US$ 1,03 bilhão negativo. A perda atribuível ao conglomerado foi de US$ 1,14 bilhão.

Entre as receitas da General Electric que tiveram alta estão a do setor de energia (alta de 3% para US$ 4,03 bilhões) e energia renovável (2% para US$ 4,53 bilhões). Já aviação tombou 39% para US$ 4,92 bilhões e assistência médica caiu 7% para ganhos de US$ 4,57 bilhões. A empresa também informou que reduziu sua dívida em US$ 2,6 bilhões.

Às 8h18 (de Brasília), a ação da General Electric subia 5,6% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

