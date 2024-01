General ‘antigay’ terá autobiografia lançada na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/01/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 18 JAN (ANSA) – O general italiano Roberto Vannacci, que ganhou notoriedade no país com a publicação de um livro com teorias homofóbicas e racistas, terá sua autobiografia lançada em março.

A editora Piemme revelou que o livro do ex-comandante paraquedista, chamado de “A Coragem Vence”, poderá ser comprado pelos interessados a partir do dia 12 de março.

“O general mais famoso da Itália leva o leitor à descoberta de um homem que escolheu ser um líder em cada momento de sua vida. Sempre na linha de frente, protagonista de escolhas imprevisíveis e pouco convencionais, capaz de alcançar o impossível”, diz a sinopse da autobiografia do militar.

Em um livro chamado “O mundo ao contrário”, Vanacci ataca homossexuais, o feminismo, o ambientalismo e os imigrantes irregulares. No texto, ele diz que casais homoafetivos “não são normais” e denuncia a existência de um suposto “lobby gay internacional”.

A polêmica fez o general ser demitido do cargo de chefe do Instituto Geográfico Militar em Florença, mas assumiu a chefia do Estado-Maior das operações terrestres do Exército em Roma.

O ministro da Infraestrutura e vice-premiê da Itália, Matteo Salvini, cogita candidatar Vanacci nas próximas eleições para o Parlamento da União Europeia, entre 6 e 9 de junho.

A associação Omphalos, que trabalha em defesa da comunidade LGBT, pediu para que as autoridades da cidade de Perugia “condenem firmemente as ideias homofóbicas, racistas e sexistas” contidas no livro de Vanacci.

“Pedimos para reafirmar que o ódio e o desprezo não são bem-vindos em Perugia. Não vamos pedir a proibição da apresentação do livro, mas queremos que sublinhem seu distanciamento destes valores”, solicitou Stefano Bucaioni, presidente da organização. (ANSA).

