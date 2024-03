Generais são peças-chaves para revelar quem indicou o delegado preso no caso Marielle

Coluna do Mazzini 24/03/2024 - 13:43 Para compartilhar:

Preso hoje na operação Morder Inc. da Polícia Federal como um dos envolvidos no mando da morte da vereadora Marielle Franco, o delegado da Civil Rivaldo Barbosa foi nomeado em março de 2018 – na véspera do crime – pelo general Richard Nunes, então secretário de Segurança do Estado, durante a gestão do interventor general Braga Netto.

A PF tem a chance de puxar o fio, ouvindo os generais, e saber quem indicou o delegado Barbosa para o cargo, que ocupou o cargo mais importante da polícia fluminense já ciente do crime premeditado e com a missão da blindagem dos mandantes. É praxe no Estado delegados sentarem nessas cadeiras com apadrinhamento de deputados estaduais e federais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias