Gene Hackman expôs relação conturbada com filhos antes da morte

Sucesso do cinema, Gene Hackman tinha uma relação complicada com os filhos. O ator de 95 anos, que foi encontrado morto em sua casa em Santa Fé, Novo México, ao lado de sua esposa, Betsy Arakawa, e seu cachorro, falou do assunto antes de optar por viver de forma mais reclusa e longe da mídia.

O primeiro casamento do artista foi com Faye Maltese, em 1956, e o casal teve três filhos juntos: Christopher, Elizabeth e Leslie. A relação chegou ao fim em 1986, após quase três décadas juntos.

Em 1991, Gene se casou novamente, desta vez com a pianista clássica Betsy Arakawa, e eles permaneceram juntos até sua morte.

O artista enfrentou muitos desafios em sua vida pessoal, principalmente com relação aos filhos. Gene admitiu uma vez, em entrevista, que priorizou sua carreira e isso fez com que os filhos se sentissem muito distantes dele.

Em 2000, o ator disse ao The Irish Independent que passava muito tempo longe da família: “Eu não podia estar sempre em casa com eles quando eles estavam crescendo e, morando na Califórnia, eles sempre tiveram meu sucesso pairando sobre suas cabeças”.

Em 2012, ele confessou à GQ que lamentava por ter perdido momentos em família. Na época, questionado sobre os conselhos que dava ao filho mais velho, respondeu: “Perdi o contato com meu filho em termos de conselhos logo no começo”.

“Talvez tenha a ver com ficar tanto tempo fora, fazendo filmes em locações quando ele estava em uma idade em que precisava de apoio e orientação. Foi muito difícil para mim ficar fora por três meses e depois voltar para casa e começar a mandar nele”, complementou.