Gemologia com inovação tecnológica vem revolucionando o Brasil; entenda

Desde as minas de Niquelândia, no Estado de Goiás, surge um nome que tem transformado o campo da gemologia: Vilmar Alves de Araújo. Com quase quatro décadas de experiência nessa ciência fascinante, Araújo tem se dedicado incansavelmente à análise, identificação e avaliação de pedras preciosas.

Nascido em Niquelândia interior do estado de Goiás, Araújo é referência na indústria gemológica, contribuindo tanto localmente quanto internacionalmente. Sua formação abrange uma variedade de disciplinas, incluindo cursos de lapidação e gemologia realizados no centro de Gemologia de Anápolis conhecido como Goiás Tour. A participação em workshops de gemologia na Abragem-DF e a criação de entidades como o Sindigemas GO exemplificam seu engajamento no desenvolvimento da área.

Vilmar também tem uma especialização notável em gemologia de diamantes, com estudos avançados em diamantes sintéticos de alta pressão e alta temperatura (HPHT) e deposição química de vapor (CVD) no Instituto Gemológico Espanhol (IGE). Essa formação permitiu a ele um entendimento aprofundado dos desafios e oportunidades apresentados por esses tipos específicos de diamantes.

Além disso, Araújo se destacou ao atuar na novela da Rede Globo, onde pôde compartilhar seu conhecimento em gemologia e lapidação para um público mais amplo. Participações em feiras internacionais na França e colaborações com o Instituto de Gemologia dos Estados Unidos (GIE) também fazem parte de sua trajetória, consolidando sua reputação como um profissional comprometido e altamente capacitado, além de ser membro da associação de amigos do museu de geociências da UNB.

Mas Araújo não se limitou à teoria. Ele realizou estágios práticos em sítios mineralógicos em Minas Gerais, em áreas de garimpo de diamantes, topázios azuis e turmalinas. A experiência em campo trouxe um conhecimento precioso para o gemólogo, reforçando sua expertise em gemas e joias em eventos como o Seminário de Gemas e Joias DF e o III Simpósio de Minério e Gemologia na Universidade de Ouro Preto.

Sua contribuição para a gemologia foi reconhecida com o troféu Pequi – Melhores de Goiás, recebido em 2019 e 2022. Em 1988 foi nomeado pelo Governador do estado de Goiás, Henrique Santillo a trabalhar como lapidário e gemologo no órgão chamado Metago, que significa Metais de Goiás.

Hoje, além do reconhecimento, Araújo tem conseguido crescer financeiramente graças aos investimentos que realizou.

Araújo é também responsável por um laboratório de gemologia em Goiânia, que se tornou referência nacional e internacional na área. O laboratório atende a diversos setores, incluindo o jurídico e bancos nacionais e internacionais, sempre com a seriedade e o carisma que são marcas registradas de Araújo.

A jornada de Vilmar Alves de Araújo é um exemplo de como a dedicação, o uso inteligente da tecnologia e a paixão pela ciência podem trazer inovações significativas. Na gemologia, seu trabalho tem sido um marco, elevando o patamar da disciplina no Brasil e contribuindo para a disseminação desse conhecimento.

