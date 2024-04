Gemini, IA do Google, já está disponível para Android no Brasil; veja como usar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/04/2024 - 18:58 Para compartilhar:

O Google disponibilizou o Google Gemini para download em celulares Android, via Google Play. Além de funcionar como um chatbot baseado em inteligência artificial, como o ChatGPT, o app pode substituir o assistente digital padrão do Google, ativado pelo comando de voz “ok Google”.

Ao ser instalado, o app pergunta ao usuário se quer substituir o tradiciona assistente pelo Gemini, mostrando algumas das diferenças entre os sistemas.

Dentre as habilidades do Gemini estão “criar imagens personalizadas, escrever e-mails e postagens, aprender de forma prática, definir alarmes, timers e lembretes e muito mais”, de acordo com o app. Recursos oferecidos pelo assistente antigo, como “usar as rotinas do Assistente” e “traduza conversas em tempo real” não aparecem na lista de recurso do Gemini, na tela inicial do app.

Em testes da reportagem, o Gemini não atendeu ao pedido “toque uma música no Spotify”, respondendo “ainda não posso te ajudar com este provedor, mas estou aprendendo”. O app, no entanto, conseguiu pular de faixa de um álbum que já estava tocando no aplicativo, como o assistente anterior. O Gemini também ainda não é capaz de apresentar resultados sem que o celular esteja desbloqueado.

Além de substituir o assistente, o aplicativo funciona como um chatbot, similar ao ChatGPT, respondendo a perguntas (inclusive por voz), gerando imagens e analisando fotos enviadas pelo usuário. Ao ativar o perfil, você também pode solicitar para analisar a tela do celular e pedir contexto do que está sendo exibido.