Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. No entanto, algumas celebridades nacionais e internacionais mostram que o ditado não é necessariamente verdadeiro: além de terem sido agraciados com fama e beleza, esses famosos ainda ganharam o que poderiam ser seus irmãos gêmeos — só que nascidos de outras mães.

A seguir, confira 12 artistas que são a cara uns dos outros:

Emma Mackey (esq.) e Margot Robbie (dir.) Sarah Hyland (esq.) e Mila Kunis (dir.) Keira Knightley (esq.) e Natalie Portman (dir.) Chad Smith (esq.) e Will Ferrell (dir.) Victoria Justice (esq.) e Nina Dobrev (dir.) Mckenna Grace (esq.) e Kiernan Shipka (dir.) Previous Next