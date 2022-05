Gêmeos Cristiano e Ronaldo recebem alta e deixam hospital vestidos de Grêmio Cristiano e Ronaldo Benício ficaram quase dois meses internados após nascerem prematuros

Após ficarem quase dois meses internados na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, os gêmeos Cristiano e Ronaldo Benício receberam alta hospitalar nesta quinta-feira (26). Os bebês, que receberam os nomes em homenagem ao craque português Cristiano Ronaldo, deixaram a maternidade vestidos com roupas do Grêmio.





Cristiano e Ronaldo Benício nasceram prematuros no dia 3 de abril e ficaram 56 dias na maternidade, sendo 26 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O pai Helton Feitosa, 39 anos, é torcedor fanático do Grêmio e, é claro, não perdeu a chance de celebrar o momento com uma referência ao time do coração.

– Nós esperávamos há muitos dias, mas não podíamos apressar as coisas. Os médicos diziam pra termos paciência pra que os bebês saíssem totalmente fora de perigo e, por mais que estivéssemos ansiosos, nós fomos pacientes. Nós ficamos maravilhados com a notícia da alta que se confirmou – disse Helton Feitosa ao ‘GE’.

Helton Feitosa é produtor rural. Já a esposa Dilciane de Souza, de 37 anos, é agricultora. Ela teve dificuldade para engravidar por causa da anovulação e fez tratamento por seis meses até conseguir a gestação. Sem leite suficiente para amamentar os bebês, ela recebeu apoio do banco de leite da maternidade.

Cristiano e Ronaldo deixaram a maternidade pesando 2,18 kg e 2,39 kg, respectivamente. Embora tenham recebido alta hospitalar, eles ainda não receberam alta médica. Os gêmeos já estão em casa, mas seguirão sendo acompanhados pela pediatra até ganharem mais peso.

