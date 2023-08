Gêmeos Breno e Caio César anunciam novo DVD, após curar câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 19:38 Compartilhe

A dupla Breno e Caio César, gêmeos de 26 anos, estão de volta à rotina após a recuperação de Breno, que enfrentou um câncer.

O cantor descobriu um tumor no testículo no ano passado e foi submetido a uma cirurgia em dezembro para retirada.

O artista deu início à quimioterapia no começo deste ano e teve alta médica há quatro meses.

De volta às atividades, a dupla sertaneja anunciou, na última quarta-feira (09), o lançamento de seu terceiro DVD da carreira, La Fiesta.

O primeiro single, Cachorrada, em parceria com MC Pedrinho, já está disponível em todas as plataformas digitais.

O novo projeto apresenta um conceito de celebração da vida, com uma mistura de do toque sertanejo da dupla com ritmos latinos. O álbum tem, ainda, influências do piseiro e do pop.

La Fiesta será dividido em dois EPs, totalizando 12 músicas e clipes.

Além de MC Pedrinho, o novo trabalho conta, ainda, com participações da dupla Clayton e Romário e de MC Don Juan.

