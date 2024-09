Gêmeas siamesas são separadas após 14 horas de cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 15:37 Para compartilhar:

As gêmeas siamesas Minal e Mirtha, de um ano, nasceram unidas pela cabeça. Após 14 horas de cirurgia, uma equipe médica do Reino Unido conseguiu separá-las no Hospital Municipal de Ankara Bilkent, na Turquia, no dia 19 de julho.

O procedimento foi liderado pelo neurocirurgião pediátrico Noor ul Owase Jeelani, que atua no Hospital Great Ormond Street, em Londres. A cirurgia foi feita em duas etapas ao longo de três meses e foi desafiadora, pois as gêmeas compartilhavam vasos vitais e tecido cerebral.

Para se prepararem para o procedimento cirúrgico, a equipe médica usou tecnologia de Realidade Mista, que possibilitou a criação de simulações em 3D do caso.

Em entrevista à Sky News, o neurocirurgião pediátrico disse que foi “maravilhoso ver a família tão emocionada e aliviada depois da cirurgia” e destacou que as gêmeas continuam internadas e se recuperam bem.