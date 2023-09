Gêmeas idênticas usam roupas iguais todos os dias há 23 anos: ‘É assustador’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/09/2023 - 5:36 Compartilhe

Duas irmãs gêmeas idênticas no Reino Unido levaram sua aparência estranha um passo além, coordenando suas roupas todos os dias nas últimas duas décadas. Rosey Coles e Kathy Heffernan, ambas de 69 anos, passam todos os dias juntas e se vestem exatamente da mesma forma há 23 anos.

As irmãs Aldershot, Hampshire, não são apenas vizinhas, mas também fazem passeios de ônibus, fazem caminhadas, tomam um café e vão ao shopping juntas – tudo isso usando conjuntos combinando.

“Quando saímos, usamos as mesmas coisas”, disse Coles, mãe de dois filhos, ao South West News Service. “Nos últimos 23 anos, estivemos juntos quase todos os dias.”

Mesmo quando as duas saem de férias juntas, eles garantem que suas malas estejam cheias de roupas idênticas e planejam combinar para o resto da vida. Heffernan comparou isso a “estar casado com alguém há 70 anos”, exceto que eles “não discutem”.

“Nós duas usamos os mesmos óculos. Usamos o cabelo da mesma maneira”, disse Heffernan, que notou que elas até usam o mesmo pijama.

Estranhos costumam parar a dupla para tirar uma foto, disse Heffernan, e as pessoas muitas vezes têm dificuldade em diferenciar quem é quem. “Nós somos bem parecidos. É assustador”, disse Coles.

As irmãs costumavam usar as mesmas roupas enquanto cresciam, mas o casamento chegou ao fim quando elas se casaram nos anos 70 e não moravam mais nas proximidades.

Mas quando ambas se separaram dos maridos em 2000, tiveram a oportunidade de se aproximarem, estimulando seus guarda-roupas idênticos. Em 2012, Coles e Heffernan, que até trabalharam juntos em seu negócio de limpeza por mais de uma década, tornaram-se vizinhos.

“Temos exatamente as mesmas casas com o mesmo layout e o mesmo esquema de cores cinza no momento”, disse Heffernan.

As inseparáveis apregoam um guarda-roupa com mais de 50 peças de roupa, que incluem os mesmos jeans, vestidos longos e casacos. Mas suas roupas favoritas são vestidos inspirados nos anos 50 com anáguas.





“Temos tantas roupas”, disse Heffernan, que admitiu ter gasto mais de US$ 700 em três vestidos outro dia. “Sempre vamos à loja e vemos algo que gostamos.”

Elas “não conseguem evitar” comprar roupas novas antes de ocasiões especiais ou de uma saída à noite juntos, acrescentou ela. “O guarda-roupa está lotado”, disse Heffernan.

