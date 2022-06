Gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, se formam no ensino médio nos EUA

As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, Marina e Sofia, de 18 anos, compartilharam fotos e vídeos em suas contas no Instagram da formatura no High School (que corresponde ao ensino médio brasileiro), na Flórida, onde moram.

Marina compartilhou fotos em seu feed mostrando o figurino que usou na cerimônia, a tradicional beca de formandos por cima de um vestido branco e uma sandália preta.





Já sua irmã, Sofia, apostou em um vídeo que mostra a transformação de maquiagem e cabelo que preparou para o encerramento dos estudos escolares.

