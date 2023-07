Gêmeas convidadas do ‘Mais Você’ trocam farpas ao vivo: ‘Ela não está deixando eu falar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 15:29 Compartilhe

A apresentadora Ana Maria Braga encerrou o Mais Você (TV Globo)desta sexta-feira (28) em meio a uma situação inusitada protagonizada por duas irmãs gêmeas, convidadas para apresentar uma delícia culinária ao público do programa.

No quadro ‘Tem que ir na Ana Maria’, que mostra uma receita de sucesso feita por anônimos, a veterana apresentou o trabalho de duas irmãs que trabalham produzindo rosquinhas.

Samantha e Samanda surgiram no estúdio da atração matinal visivelmente tímidas. Uma das duas irmãs falava bastante enquanto a outra se manteve em silêncio.

Já ao final do bate-papo (e do programa), a apresentadora alfinetou.

“Só ela fala, né? Você é bem quietinha, né?”, disse a uma das convidadas.

A gêmea, então, disse que não estava conseguindo espaço para se pronunciar.

“É, ela não está deixando eu falar, né? Tem que deixar ela falar”.

A apresentadora ponderou e brincou com a situação.

“Tem que deixar ela falar. Se ela quer falar, fala”, disse ela, fazendo as irmãs caírem na gargalhada.

As irmãs Samantha e Samanda moram no interior do estado de São Paulo, e são famosas pela produção das rosquinhas fritas.

