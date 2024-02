‘Gêmea lacração’ Mirella Santos dá à luz Luna: ‘Presente do céu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/02/2024 - 20:49 Para compartilhar:

A influenciadora Mirella Santos, uma das “Gêmeas Lacração”, deu à luz Luna, sua primeira filha, nesta quarta-feira, 7. A novidade foi compartilhada com os seguidores no Instagram, onde ela publicou as primeiras imagens da neném.

A menina é fruto do casamento de Mirella com o surfista Gabriel Farias.

“Como um presente enviado do céu, Luna”, escreveu ela na legenda da publicação, que conta, ainda, com uma imagem do parto.

O parto foi acompanhado pelo papai coruja e pela irmã gêmea, Mariely Santos.

“Meu Deus do céu”, comemorou MC Loma, prima das gêmeas, nos comentários da postagem.

No final de janeiro, a influenciadora aproveitou os últimos dias de gestação para fazer uma festa diferente, “Despedida de Bucho”, quando reuniu vários amigos em dois dias de comemoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias