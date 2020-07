Geisy provoca seguidores ao posar tirando a calcinha em grupo ‘proibidão’

A noite de sexta-feira (3) foi quente para Geisy Arruda. A influenciadora digital levou seus fãs à loucura com fotos provocantes. As imagens, em que ela aparece tirando uma calcinha vermelha, foram compartilhadas na rede social Sparkle, onde ela é dona do grupo ‘Proibidão da Geisy’.

Na legenda das três fotos, escreveu: “O que você quer que eu faça com você hoje à noite?”, “Look do dia: um salto e mais nada” e “Sextou”. Seguidores deixaram comentários, como “Que bela sexta-feira”, “Vermelho lhe cai bem”, “Só imagino a sorte do fotógrafo”, entre outros.

Além de influenciadora digital, Geisy também tem se aventurado como escritora. Após lançar o livro ‘O Prazer da Vingança’, em 2019, ela lançará em breve sua nova obra, também de contos eróticos, intitulado ‘Desejo Proibido’. O próximo passo da carreira de Geisy deverá ser diretora de filmes pornôs, pelo menos, é o que ela quer.

Veja as fotos abaixo:

