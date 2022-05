Geisy Arruda surge de Chapeuzinho Vermelho sexy com lingerie transparente: ‘À procura do meu Lobo Mau’

A escritora e influenciadora Geisy Arruda esquentou a temperatura de suas redes sociais na noite de domingo (22), ao publicar um vídeo e fotos em que aparece com um look sexy.

Vestida com uma lingerie vermelha transparente, e um capuz à la Chapeuzinho Vermelho, a influenciadora rebolou ao som de “Tá com o Papato”, música de Papatinho com Anitta, Dfideliz e BIN.





Com uma maçã na boca, Geisy fez poses sensuais e aproveitou para divulgar que esse é apenas um teaser para um ensaio novo exclusivo para seus assinantes em uma plataforma de conteúdo adulto.

“Ensaio NOVO e Exclusivo. Só para assinantes! À procura do meu Lobo Mau”, escreveu Geisy.