Geisy Arruda mostra bumbum ‘redondinho’ e brinca: ‘Pão de Açúcar’

De férias no Rio de Janeiro, Geisy Arruda aproveitou o calorão para mostrar o corpo nas redes sociais na última segunda-feira (27).

Esbanjando boa forma, a influenciadora brincou, junto a uma sequência de imagens estratégicas de calcinha fio dental: “150 Conto pra visitar o Pão de Açúcar, eu te mostro ele redondinho de graça. Pega a visão!”

Mais cedo, Geisy já havia publicado alguns registros provocantes em uma hidromassagem em Copacabana.

A paulista, que vende conteúdo adulto no OnlyFans, chamou a atenção do público masculino nos comentários. “Já não tenho mais palavras… Tudo o que eu disser não será suficiente pra descrever tamanha perfeição”, elogiou um seguidor da musa. “Que paisagem linda, e nem tô falando do céu”, escreveu outro.

