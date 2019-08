Geisy Arruda lança canal sobre sexo no Youtube

Rio – Geisy Arruda estreia, nesta segunda-feira, o seu canal para falar sobre sexo no Youtube. O “ponto G” vai contar com participações especiais, como entrevistas com atores pornôs, curiosidades sobre o mercado adulto e informações do ramo.





Neste domingo, a loira publicou uma foto no Instagram mostrando um maiô todo decotado. O registro arrancou elogios dos fãs. Entre os comentários de “linda”, “maravilhosa” e “sexy”, a loira também teve o corpo enaltecido pelos seguidores.



“Isso é um corpão”, comentou um seguidor. “Uma deusa”, escreveu outro.