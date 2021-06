Geisy Arruda aposta em calcinha fio dental e exibe bumbum durinho

A influenciadora digital Geisy Arruda provocou os seguidores mais uma vez nesta quarta-feira (09). A escritora compartilhou uma foto em que aparecia de calcinha fio dental e corselet com estampa de oncinha, tudo para valorizar suas curvas.

“Link do ‘Proibidão Gratuito’ liberado por pouco tempo nos stories… Ahhh e o Podcast dessa semana tá romântico, no tema do dia dos Namorados… link no bio.”, escreveu na legenda. O trabalho de Geisy acumula cada vez mais fãs que se encantam com a beleza e talento da escritora. “Linda”, disse um. “Preciosa”, declarou outro. “Que espetáculo de mulher”, comentou um terceiro.

Confira:

