Gedeílson comemora número de partidas disputadas em 2022 Lateral-direito está perto de bater o seu recorde de jogos em uma mesma temporada

Quando entrar em campo no próximo domingo com a camisa do Ypiranga para enfrentar o São José pela Série C, o lateral-direito Gedeílson ficará a duas partidas de bater o seu recorde de 29 jogos disputados em uma mesma temporada. Feliz pela constância em campo, o carioca fala de seu ano até o momento.

– Isso demonstra, além da titularidade, que estou bem fisicamente, que não tenho me lesionado e que sou disciplinado, ou seja, que vivo um grande momento. O ano de 2022 vem sendo uma temporada muito especial e espero atuar o máximo de partidas até o final do ano – disse.

Com 18 pontos em 12 rodadas, o time de Gedeílson ocupa atualmente o oitavo lugar na competição nacional. Caso vença o rival estadual, poderá chegar até a quarta colocação. O defensor, no entanto, é cauteloso.

– Nosso objetivo número um é garantir a classificação entre os oito. Caso isto esteja matematicamente certo, buscaremos a melhor posição possível – concluiu.

