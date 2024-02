Gecex aprova antidumping em importação de luvas não cirúrgicas da China, Malásia e Tailândia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 19:37 Para compartilhar:

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou nesta quinta-feira, 08, a aplicação de antidumping provisório para importação de luvas não cirúrgicas compradas de empresas da China, Malásia e Tailândia.

Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), as análises preliminares sobre essas transações constataram não só a prática de dumping como também a existência de dano à indústria doméstica, que, devido ao efeito das importações, teve de paralisar a produção em 90% de sua capacidade instalada. As investigações de defesa comercial em relação a essas luvas foram iniciadas no ano passado.

As sobretaxas a serem aplicadas às exportações alcançadas pela medida vão de 6,2% a 119,3%, de acordo com o exportador estrangeiro.

“Paralelamente ao antidumping provisório, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do MDIC iniciará avaliação de interesse público para analisar a existência de elementos que possam justificar a suspensão ou alteração da medida”, informou o Mdic.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias