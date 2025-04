GE Vernova supera projeção de lucro e mantém guidance para 2025, apesar de impacto das tarifas

A GE Vernova, fabricante de equipamentos de energia, apresentou lucro por ação de US$ 0,91 centavos, com vendas de US$ 8 bilhões, no primeiro trimestre deste ano, acima da projeção de Wall Street, que esperava lucro por ação de US$ 0,45, com vendas de US$ 7,6 bilhões.

A empresa também manteve o guidance para o ano inteiro, apesar do impacto das tarifas.

A companhia projeta que as vendas em 2025 serão de US$ 36 bilhões a US$ 37 bilhões, mas as tarifas devem representar um obstáculo de US$ 400 milhões, afirma o CEO da GE Vernova, Scott Strazik. “Continuamos trabalhando para mitigar esse número, estamos movendo mais peças para diferentes locais, pressionando mais os clientes e renegociando os termos com os fornecedores”, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.