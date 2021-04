GE tem prejuízo no 1º trimestre e receita fica abaixo do esperado

A General Electric (GE) teve prejuízo líquido de US$ 2,87 bilhões no primeiro trimestre de 2021, equivalente a US$ 0,33 por ação, revertendo lucro de US$ 6,16 bilhões (US$ 0,70 por ação) de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 27. Com ajustes, a GE teve ganho de US$ 0,03 por ação entre janeiro e março, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,01. Já a receita da GE registrou queda anual de 12% no primeiro trimestre, a US$ 17,12 bilhões, vindo abaixo do consenso da FactSet, de US$ 17,59 bilhões. Às 7h55 (de Brasília), a ação da GE sofria queda de 2,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também