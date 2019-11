Rio – A GE Celma, unidade de aviação da GE no Brasil, ganhou, pela sexta vez consecutiva, a categoria “Destaque Exportação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro” do prêmio Rio Export, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Entregue anualmente às empresas fluminenses que mais se destacaram nas exportações, a 22ª edição do Rio Export premiou 14 empresas, em diferentes categorias, com alto desempenho nas exportações estaduais em 2018. A cerimônia de premiação aconteceu na noite de terça-feira, na sede da Firjan, no Centro do Rio, e reuniu os representantes das empresas vencedoras.