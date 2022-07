GE anuncia interrupção das vendas de turbinas para geração eólica no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) – A General Electric, uma das principais fornecedoras mundiais do setor de energia eólica, anunciou nesta quinta-feira que está interrompendo as vendas de aerogeradores no Brasil.







A companhia não forneceu um motivo para a pausa, mas disse que ela se aplica somente aos equipamentos produzidos no Brasil dentro das regras de conteúdo local.

As áreas de serviços (operação e manutenção) e as atividades da fábrica em Camaçari (BA) para exportação continuam ativas, para cumprir contratos e projetos da empresa junto a clientes.

“Compartilhamos com nossos funcionários na América Latina um conjunto de ações relacionadas à transformação do nosso negócio de Onshore Wind Internacional que visam uma adequação à realidade atual do mercado, preparando o negócio para o futuro”, disse a companhia, em nota.

“Reforçamos nosso total comprometimento em servir nossos clientes e apoiar nossos funcionários na região”.

Além da planta de aerogeradores na Bahia, a GE também possui uma unidade de produção de pás eólicas no Porto de Suape (PE).

A empresa norte-americana é um dos principais “players” da indústria eólica brasileira, disputando mercado com Vestas, Siemens Gamesa, Nordex e a WEG.

Para analistas do Santander, o movimento da GE deve reduzir a competição no mercado doméstico de energia eólica, e é positivo para as brasileiras WEG e Aeris.

“Dado que a GE encerrará sua fábrica de turbinas eólicas no Brasil, acreditamos que é provável que ela também desative sua fábrica de pás de turbinas eólicas… Caso isso aconteça, a Aeris se tornará a única fabricante de pás eólicas no Brasil”, escreveram os analistas Lucas Barbosa e Lucas Esteves.

(Por Letícia Fucuchima, com reportagem adicional de Gabriel Araujo)