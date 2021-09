GB, da equipe sub-17, assina seu primeiro contrato profissional com o Vasco até setembro de 2025 Um dos destaques da categoria, Gabriel Silva participou da campanha do Brasileirão. Nascido em 2005, o jovem atacante foi um dos artilheiros da Copa Rio com quatro gols

O Departamento de Futebol de Base do Vasco tem renovado o contrato de jogadores de diversas categorias ao longo dos últimos meses. Com isso, o atacante Gabriel Silva, o GB, um dos destaques da equipe Sub-17, assinou um contrato profissional na última quarta-feira. Ele foi um dos artilheiros da Copa Rio com quatro gols, ao lado de Jordan, da base do Bangu.

O jovem atleta chegou ao Cruz-Maltino em 2014, quando ainda era do Sub-9, e foi um dos nomes da equipe nesta temporada nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Rio. Nascido em 2005, Gabriel assinou o seu primeiro contrato profissional até setembro de 2025.

A equipe sub-17 tem feito boas campanhas ao longo desta temporada, mas acabou sendo derrotada em duas finais para rivais. No Campeonato Brasileiro, os Meninos da Colina conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida, mas foram derrotados pelo Flamengo, na volta, no Raulino de Oliveira. Na Copa Rio, perderam nos pênaltis para o Fluminense por 4 a 2, após dois empates.

Atualmente, o time dirigido pelo técnico Gustavo Caetano segue na disputa da Taça Guanabara da categoria e ocupa a terceira colocação com 13 pontos e um jogo a menos que os rivais. No sábado, na Gávea, o Vasco enfrentará o Flamengo, no clássico marcado para às 11h, pela 7ª rodada.

