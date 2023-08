Gazprom registra forte queda de lucros líquidos no primeiro semestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 19:23 Compartilhe

O gigante do gás russo Gazprom anunciou, nesta terça-feira (29), que teve forte redução em seus lucros líquidos nos primeiros seis meses do ano. Em rublos, as cifras foram 8,5 vezes menores com base nos resultados do mesmo período de 2022.

Os países europeus, que eram muito dependentes do fornecimento de gás natural russo, decidiram buscar outras fontes de abastecimento após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Assim, a Gazprom anunciou que seu lucro líquido entre janeiro e junho de 2023 caiu para 296 bilhões de rublos (15 bilhões de reais, na cotação atual), em comparação com os 2,5 trilhões de rublos (227 bilhões de reais, na cotação de 30 de junho de 2022) do mesmo período do ano anterior.

Famil Sadygov, diretor-geral adjunto da Gazprom, atribuiu, no entanto, os resultados ao enfraquecimento do rublo, a moeda russa.

“A queda das exportações para a Europa foi parcialmente compensada pelo aumento dos fornecimentos à China, que continuarão a crescer dentro das obrigações contratuais, bem como pelo funcionamento eficiente dos negócios de petróleo”, declarou Sadygov.

Devido à ofensiva russa na Ucrânia, a Alemanha suspendeu a aprovação do gasoduto Nord Stream 2, que teria intensificado a dependência europeia do fornecimento de gás russo.

Moscou afirma que os suprimentos de gás para a China dobraram no ano passado em relação ao anterior e que espera que as entregas continuem a aumentar, após perder sua parcela no mercado europeu.

