Gazprom aumenta fluxo de gás para Hungria via gasoduto Turkstream, diz autoridade

reuters 13/08/2022 - 15:04 Compartilhe

BUDAPESTE (Reuters) – A empresa russa Gazprom tem aumentado os fluxos de gás para a Hungria por meio do gasoduto Turkstream, que leva gás para a Hungria via Sérvia, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da Hungria neste sábado.

País-membro da União Europeia (UE), a Hungria mantém o que chama de relações pragmáticas com Moscou desde a invasão russa da Ucrânia, gerando tensões com alguns aliados da UE interessados em adotar uma linha mais dura.

A Hungria, que é cerca de 85% dependente do gás russo, opõe-se firmemente à ideia de quaisquer sanções da UE às importações de gás russo, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, também tem buscado fortemente garantir uma isenção das sanções da UE às importações de petróleo bruto da Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, se reuniu com sua contraparte russa, Sergei Lavrov, em Moscou no mês passado, buscando mais 700 milhões de metros cúbicos de gás, além de um acordo existente de fornecimento de longo prazo com a Rússia.

Sob um acordo subsequente, a Gazprom começou a aumentar os fluxos de gás para a Hungria na sexta-feira, disse o secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Tamás Menczer, em comunicado.

Menczer disse que a Gazprom acrescentará 2,6 milhões de metros cúbicos de gás adicional por dia às entregas previamente acordadas via Turkstream até agosto, com a quantidade de entregas para setembro ainda em negociação.

(Por Gergely Szakacs)