Gaza tem novo corte de linhas telefônicas e de internet, diz operadora palestina

A Faixa de Gaza sofre neste domingo (5) um novo corte nas linhas telefônicas e de internet, o terceiro desde o início do conflito entre Israel e Hamas em 7 de outubro, anunciou a operadora palestina Paltel.

“Lamentamos informar que as comunicações e os serviços de internet estão cortados em Gaza depois que a parte israelense desconectou os servidores”, disse a Paltel em um comunicado.

Pouco após o apagão, o exército israelense lançou um intenso bombardeio sobre a cidade de Gaza e outras áreas adjacentes do norte deste território palestino governado pelo Hamas.

As explosões foram ouvidas em Rafah, no extremo sul do território palestino, de acordo com um jornalista da AFP.

Israel mantém uma ofensiva incessante na Faixa de Gaza desde 7 de outubro em resposta ao sangrento ataque do Hamas, que deixou 1.400 mortos em seu território, a maioria deles civis, segundo as autoridades israelenses.

De acordo com o Hamas, pelo menos 9.770 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra.

