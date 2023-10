Gaza recebe o maior carregamento de ajuda até o momento, com mortes chegando a 8.000

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/10/2023 - 1:38 Para compartilhar:

Quase três dúzias de caminhões entraram em Gaza no domingo, no maior comboio de ajuda desde o início da guerra entre Israel e o Hamas , mas trabalhadores humanitários disseram que a assistência ainda estava desesperadamente aquém das necessidades depois que milhares de pessoas invadiram armazéns para leve farinha e produtos básicos de higiene.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que o número de mortos entre palestinos ultrapassou 8.000, a maioria mulheres e menores, enquanto tanques e infantaria israelenses perseguiam o que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou de “segunda fase” na guerra desencadeada pela brutal incursão do Hamas em 7 de outubro.

O número de vítimas não tem precedentes em décadas de violência israelo-palestiniana.

Mais de 1.400 pessoas morreram do lado israelense, principalmente civis mortos durante o ataque inicial.

As comunicações foram restauradas para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza no domingo, depois que um bombardeio israelense descrito pelos residentes como o mais intenso da guerra interrompeu os serviços de telefone e internet na noite de sexta-feira.

Israel permitiu apenas a entrada de uma pequena quantidade de ajuda. No domingo, 33 caminhões transportando água, alimentos e remédios entraram na única passagem de fronteira do Egito, disse um porta-voz na passagem de Rafah, Wael Abo Omar, à Associated Press.

Depois de visitar a passagem de Rafah, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional classificou o sofrimento dos civis como “profundo” e disse que não conseguiu entrar em Gaza. “Estes são os dias mais trágicos”, disse Karim Khan, cujo tribunal investiga as ações das autoridades israelitas e palestinianas desde 2014.

Khan apelou a Israel para respeitar o direito internacional, mas não chegou a acusá-lo de crimes de guerra.

Ele classificou o ataque do Hamas em 7 de outubro como uma violação grave do direito humanitário internacional. “O fardo recai sobre aqueles que apontam a arma, míssil ou foguete em questão”, disse ele.

Os militares israelenses disseram no domingo que atingiram mais de 450 alvos militantes nas últimas 24 horas, incluindo centros de comando do Hamas e posições de lançamento de mísseis antitanque.

Enormes nuvens de fumaça subiram sobre a Cidade de Gaza. O porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que dezenas de militantes foram mortos.

Hagari também culpou o líder do Hamas em Gaza, Yehiya Sinwar, por trazer destruição ao seu povo com o ataque de 7 de Outubro. “Vamos persegui-lo até pegá-lo”, disse ele.

O braço militar do Hamas disse que os seus militantes entraram em confronto com tropas israelitas que entraram no noroeste da Faixa de Gaza com armas ligeiras e mísseis antitanque. Militantes palestinos continuaram a disparar foguetes contra Israel.

As invasões aos armazéns de ajuda humanitária foram “um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a ruir depois de três semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza”, disse Thomas White, diretor de Gaza da agência da ONU para os refugiados palestinianos, conhecida como UNRWA. “As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas.”

A porta-voz da UNRWA, Juliette Touma, disse que a multidão invadiu quatro instalações no sábado. Ela disse que os armazéns não continham nenhum combustível, que tem sido criticamente escasso desde que Israel cortou todos os embarques. Israel diz que o Hamas o usaria para fins militares.

Um armazém continha 80 toneladas de alimentos, disse o Programa Alimentar Mundial da ONU.

Enfatizou que pelo menos 40 dos seus camiões precisam de atravessar diariamente Gaza apenas para satisfazer as crescentes necessidades alimentares.





O presidente Joe Biden, numa chamada com Netanyahu no domingo, “ ressaltou a necessidade de aumentar imediata e significativamente o fluxo de assistência humanitária para atender às necessidades dos civis em Gaza”, disseram os EUA.

As autoridades israelenses disseram que em breve permitiriam a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.

Mas o chefe dos assuntos civis do COGAT, o órgão de defesa israelita responsável pelos assuntos civis palestinianos, não forneceu detalhes sobre quanta ajuda estaria disponível.

Elad Goren também disse que Israel abriu duas linhas de água no sul de Gaza na semana passada. O AP não conseguiu verificar de forma independente se alguma das linhas estava funcionando.

Entretanto, os hospitais lotados em Gaza ficaram sob ameaça crescente.

Moradores que vivem perto do Hospital Shifa, o maior do território, disseram que os ataques aéreos israelenses durante a noite atingiram perto do complexo onde dezenas de milhares de civis estão abrigados.

Israel acusa o Hamas de ter um posto de comando secreto sob o hospital, mas não forneceu muitas provas. O Hamas nega as acusações.

“Chegar ao hospital tornou-se cada vez mais difícil”, disse Mahmoud al-Sawah, que está abrigado no hospital, por telefone. “Parece que eles querem isolar a área.”

O serviço de resgate do Crescente Vermelho Palestino disse que ataques aéreos israelenses nas proximidades danificaram partes de outro hospital da Cidade de Gaza depois de receber duas ligações de autoridades israelenses no domingo ordenando sua evacuação. Algumas janelas foram quebradas e os quartos ficaram cobertos de escombros. O serviço de resgate disse que os ataques aéreos atingiram cerca de 50 metros do Hospital Al-Quds, onde 14 mil pessoas estão abrigadas.

Israel ordenou a evacuação do hospital há mais de uma semana, mas ele e outras instalações médicas recusaram, dizendo que a evacuação significaria a morte de pacientes em ventiladores.

“Em nenhuma circunstância os hospitais devem ser bombardeados”, disse o diretor-geral do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Robert Mardini, ao “Face the Nation” da CBS.

