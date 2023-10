Gaza fica sem energia; míssil atinge hospital em Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 12:01 Compartilhe

GAZA, 11 OUT (ANSA) – As autoridades da Faixa de Gaza afirmaram nesta quarta-feira (11) que a única central elétrica do território parou de funcionar após ficar sem combustível, deixando os cerca de 2 milhões de moradores da região sem energia.

Gaza é alvo de uma estratégia de “cerco total” por parte de Israel, após o ataque sem precedentes promovido pelo grupo radical Hamas no último fim de semana, que deixou pelo menos 1,2 mil mortos, em sua maioria civis, e 2,7 mil feridos, segundo números oficiais.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, por sua vez, reporta 1.055 mortos e 5.184 feridos na resposta israelense. Fontes palestinas apontam que entre as vítimas estão familiares de Mohammed Deif, tido como a mente por trás da incursão do Hamas.

Já a Organização das Nações Unidas (ONU) disse que cerca de 264 mil pessoas estão desalojadas em Gaza devido aos bombardeios.

Israel afirmou ter atingido 450 alvos do Hamas e outras facções palestinas na última madrugada e que a prioridade é “eliminar os comandantes” do grupo fundamentalista. Um dos edifícios bombardeados é a Universidade Islâmica, acusada de servir como centro de treinamento de combatentes e para a produção de armas.

O país também deslocou cerca de 300 mil soldados para as proximidades da Faixa de Gaza, indicando uma possível incursão terrestre em breve.

“Isso é para garantir que o Hamas, no fim dessa guerra, não tenha nenhuma capacidade militar com a qual ameaçar ou matar civis israelenses”, declarou o tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), no Twitter.

Por sua vez, o Hamas e a Jihad Islâmica lançaram uma nova leva de foguetes contra Israel, e um deles atingiu o hospital de Ashkelon, nas proximidades da Faixa de Gaza.

Enquanto isso, o Egito tenta negociar um cessar-fogo de algumas horas para permitir a entrada de ajuda humanitária no território palestino, através do posto de Rafah. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias