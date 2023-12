Gaza denuncia 70 mortes em ataque a campo de refugiados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 DEZ (ANSA) – Um ataque israelense contra um campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza provocou pelo menos 70 mortes, segundo balanço fornecido pelas autoridades do enclave, que é controlado pelo grupo fundamentalista Hamas.

O campo de Maghazi fica no centro de Gaza e foi bombardeado no último domingo (24), e o número de vitimas pode aumentar, uma vez que as pessoas ainda escavam os escombros com as mãos nuas em busca de sobreviventes.

“Ainda há feridos e cadáveres sob os destroços”, disse um porta-voz do Hospital Al-Aqsa à emissora árabe Al Jazeera. As imagens de Maghazi mostram edifícios inteiros destruídos e dezenas de corpos em sacos plásticos.

O Exército de Israel disse ter iniciado uma “verificação” sobre o ataque contra o campo de refugiados e pediu que a população do centro da Faixa de Gaza se “afaste das zonas de combate”, embora a ONU já tenha dito que não há mais lugar seguro no enclave.

Cerca de 80% da população de Gaza, que tinha 2,4 milhões de habitantes antes da guerra, teve de deixar suas casas, segundo as Nações Unidas. (ANSA).

