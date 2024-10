Gayer usava cota parlamentar para alugar espaço de escola de inglês e loja do filho, diz PF

“Existem indícios que o Deputado Federal Gustavo Gayer pôde ter empregado recursos públicos, de cota parlamentar, destinados a arcar com aluguel de Gabinete Parlamentar, que era usado também para funcionamento de sua empresa particular – a escola de inglês Gayer e Gayer Idiomas Ltda (CNPJ nº 18.507.752/0001-09). O levantamento da Polícia Federal constatou que, o espaço físico, situado a Rua T-38, nº 147, QD 116, LT 11, Setor Bueno, Goiânia/GO, locado com cota parlamentar seria utilizado não só para funcionamento da escola de inglês Gayer e Gayer Idiomas, mas também para o desempenho das demandas referentes à Loja Desfazueli (CNPJ nº 49.602.710/0001-80).”